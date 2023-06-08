Çin Dışişleri Bakanlığı: Japonya'nın Nükleer Kirli Suyu Okyanusa Boşaltması Bencil ve Sorumsuz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japonya'nın Fukuşima Daiichi nükleer santralinin kirli sularını okyanusa boşaltmasının son derece bencil ve sorumsuz bir eylem olduğunu söyledi. Wang, Japon hükümetinin alternatifleri tam olarak değerlendirmeden, suyu okyanusa boşaltmaya kararını tek taraflı olarak aldığını dile getirdi.

Japonya'nın Fukuşima eyaletinin Futabagun bölgesindeki Futabacho kentinde bulunan Fukuşima Daiichi nükleer santrali, 6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, okyanusun insanlığın ortak malı olduğunu, Japonya'nın özel kanalizasyonu olmadığını ve nükleer kirli suyu okyanusa boşaltmanın "son derece bencil ve sorumsuz" bir eylem olduğunu söyledi.

Japon medyasına göre Tokyo Elektrik Şirketi'nin (TEPCO) yakın zamanda yayımladığı bir raporda, Mayıs ayında Fukuşima Daiichi nükleer santrali limanında yakalanan siyah kaya balıklarındaki Cs-137 radyoaktif elementinin, güvenlik seviyelerinin çok üstünde olduğu açıklanırken, bu değerin Japonya'nın gıda güvenliği yasalarında öngörülen maksimum standardın 180 kat üzerine çıkarak 18.000 Bq/kg seviyesine ulaştığı belirtildi.

Çarşamba günü olağan basın toplantısında rapora yönelik değerlendirmelerde bulunan Wang, "Japon hükümeti, Fukuşima Daiichi nükleer santralinin kirli sularını okyanusa boşaltmasını defaatle örtbas etmeye çalışarak suya zarar vermediğini, işlemin meşru olduğunu ve başka seçenek bulunmadığını öne sürüyor. Ancak bulgular tam tersine işaret ediyor" dedi.

"Uluslararası toplumda birçok kişi şunu soruyor: Nükleer kirli su gerçekten Japonya'nın dediği kadar güvenliyse niçin Japonya bu suyu kendi ülkesinin iç kısımlarındaki göllere boşaltmıyor? Japonya niçin ısrarla boşaltma tüneli inşa edip açılışını hevesle gerçekleştirdi?" diyen Wang, Japonya'nın kendi uzman komisyonunun, denize boşaltma işleminin Japonya'nın kendisini kirletme riskini en aza indirecek en ucuz seçenek olduğu şeklindeki yanıtının son derece açık olduğunu kaydetti.

Wang, "Bedelini bütün dünya öderken Japonya'nın kendisi için para tasarrufu yapması son derece bencilce ve sorumsuzca" dedi.

"Okyanus insanlığın ortak malıdır, Japonya'nın özel kanalizasyonu değil" diyen sözcü, kirli suyun bertarafı konusunda Japonya'nın bariz biçimde başka seçenekleri de olduğunu vurguladı. Sözcü, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın beş farklı teklif sunduğunu ve komşu ülkelerdeki uzmanların uzun dönemli depolama gibi daha güvenli ve ihtiyatlı planlar önerdiğini hatırlattı.

Wang, buna karşın Japon hükümetinin alternatifleri tam olarak değerlendirmeden, suyu okyanusa boşaltmaya kararını tek taraflı olarak aldığını dile getirdi. Sözcü, "Tüm insanlığın ortak çıkarlarını tehlikeye atan böylesine bencil bir hareket, ne Japon halkını ne de başka ülke halklarını ikna edebilir" diye konuştu.

Wang, söz konusu işlemin, komşu ülkelerin ve Pasifik ada ülkelerinin halklarına zarar veren ve Japonya'nın uluslararası toplumdaki prestijini yok eden utanç verici bir eylem olduğunu vurguladı.