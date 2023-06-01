Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ı Çinli gazetecilere ayrımcılık yapmakla suçladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hindistan'ın Çinli gazetecilere ayrımcılık yaptığını ve normal çalışma ve yaşamlarını sürdürmeleri için kolaylık sağlaması gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hindistan'ın yanlışlarını derhal düzeltmesini ve her iki ülkeden gazetecilerin normal çalışma ve yaşamlarını sürdürmeleri için kolaylık sağlamasını beklediklerini belirtti.

Mao söz konusu açıklamayı, Çarşamba günkü basın toplantısında, iki ülkedeki Çinli ve Hindistanlı gazetecilere yönelik vize yenileme prosedürleriyle ilgili soru üzerine yaptı.

Sözcü, "Çinli gazeteciler uzun zamandır Hindistan'da haksız ve ayrımcı muameleye maruz kalıyor" dedi.

Mao, Hindistan'ın 2017'de ülkedeki Çinli gazetecilerin vizelerinin geçerlilik süresini, makul bir neden olmaksızın üç aya hatta bir aya indirdiğini hatırlattı. Hindistan'ın 2020'den beri Çinli gazetecilerin bu ülkede görev almak için yaptıkları başvuruları incelemeyi ve onaylamayı reddettiğini belirten Mao, sonuç olarak Hindistan'da görevli Çinli gazeteci sayısının 14'ten 1'e düştüğüne işaret etti.

Sözcü, "Hindistan hala ülkedeki son Çinli gazetecinin vizesini yenilemiş değil. Hindistan'da görevli Çinli gazeteci sayısı sıfıra düşmek üzere" dedi.

Mao, Çin'in bu şartlar altında, Çinli medya kuruluşlarının meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli karşı tedbirleri almaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

"Ancak Çin'in Hindistan ile karşılıklı saygı, eşitlik ve fayda ilkeleri çerçevesinde iletişimi sürdürmeye hala istekli olduğunu vurgulamak isterim" diyen Mao, Hindistan'ın Çin ile aynı doğrultuda çalışmasını, Çin'in meşru kaygılarına ciddi şekilde karşılık vermesini ve iki ülkenin medya kuruluşları arasında normal etkileşimi tekrar kurmak için uygun koşulları yaratmak üzere mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmasını umduklarını ifade etti.

"Çin'de çalışan ve yaşayan Hindistanlı gazetecilere aktif olarak yardım ve kolaylık sağlıyoruz. Onlara dost ve aile gibi davranıyoruz" diyen Mao, bazı Hindistanlı gazetecilerin 10 yıldan uzun süredir Çin'de çalışıp yaşadıklarını vurguladı.

Mao, "Mevcut durum, görmek istediğimiz bir manzara değil. Hindistan'ın yanlışlarını derhal düzeltmesini ve her iki ülkeden gazetecilerin normal çalışma ve yaşamlarını sürdürmeleri için kolaylık sağlamasını umuyoruz" dedi.