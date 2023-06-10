Çin Dışişleri Bakanlığı: Gelişmekte olan ülke statüsü gerçeklere ve uluslararası hukuka dayanıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD Kongresi'ndeki bir yasa tasarısıyla kolaylıkla silinip atılabilecek bir şey olmayan Çin'in gelişmekte olan ülke statüsünün gerçeklere ve uluslararası hukuka dayandığını söyledi.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in dünyanın en büyük gelişmekte olan ülke statüsünün gerçeklere ve uluslararası hukuka dayandığını ve ABD Kongresi'ndeki bir yasa tasarısıyla kolaylıkla silinip atılabilecek bir şey olmadığını söyledi.

8 Haziran'da medyada ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin, Çin'in gelişmekte olan ülke olarak muamele görmesinin sonlandırılmasını talep eden Çin'in Gelişmekte Olan Ülke Statüsünün Sonlandırılması Yasası'nı onaylandığı şeklinde haberler yer almıştı.

Wang, Cuma günü olağan basın toplantısı sırasında yasayla ilgili yorumunun sorulması üzerine, "ABD'nin, Çin'i "gelişmiş ülke" olarak kabul etmesinin sebebi Çin'in kalkınma başarısını takdir etmesi ya da tanıması değil. Çin'in gelişmekte olan ülke statüsünü sona erdirmesindeki gerçek motif, Çin'in kalkınmasını engelleme isteğidir" dedi.

Wang, bazı ABD'li yasa yapıcıların, Çin'in gelişmekte olan ülke statüsünü kullanarak uluslararası sorumluluklarından kaçınabileceğine yönelik endişelerinin "tamamen gereksiz" olduğunu belirtti.

Sözcü, Çin'in küresel ekonomik büyümeye, Birleşmiş Milletler genel bütçesine ve barışı koruma görevlerine katkısının çoğu gelişmiş ülkeninkinden çok daha ağır bastığını da sözlerine ekledi.

Wang, "Çin'in gelişmekte olan ülke olup olmadığına ABD karar verecek değil. ABD, ne Çin'in halen gelişmekte olan bir ülke olduğu gerçeğini inkar edebilir ne de Çin'i ulusal yeniden canlanmaya doğru ilerleyişini durdurabilir" diye konuştu.

Sözcü, "Çin'in yasalar uyarınca gelişmekte olan bir ülke olarak sahip olduğu haklar, Capitol Hill'de birkaç politikacı istedi diye Çin'in elinden alınamaz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ABD'nin, Çin'e "gelişmiş ülke" etiketinin nasıl yapıştırılacağını bulmaya çalışmak yerine, kendisinin zorba ya da hegemon yaftasından nasıl kurtulacağını düşünmesi gerektiğini belirtti.