Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki ateşkes çabalarını memnuniyetle karşılıyor

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ateşkese olanak sağlayan ve Gazze'de gerilimi azaltan tüm çabaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Wang, söz konusu açıklamayı Pazartesi günkü olağan basın toplantısında Gazze'deki mevcut durum hakkındaki yorumlarının sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, "Ne kadar küçük olursa olsun barışa yönelik adımlar desteklenmeli. Sivillerin korunmasındaki güçlükler ne kadar zorlu olursa olsun mümkün olan her türlü çabayla aşılmalı" dedi.

Son Filistin-İsrail çatışmasının 50 günden uzun süredir devam ettiğini, büyük can kaybına ve ciddi insani felaketlere yol açtığını kaydeden Wang, şiddetin gerçek güvenliği sağlamayacağını ve güç kullanımının kalıcı barış yaratmayacağını belirtti.

Çin'in ateşkese olanak sağlayan ve gerilimi düşüren her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Wang, çatışmanın taraflarına 2712 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'nı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun acil özel oturumunda aldığı kararı ciddiyetle uygulama, ayrıca geçici ateşkes anlaşmasını ortaklaşa ve etkin şekilde hayata geçirme, uzatılmasına imkan sağlama ve gerçek ve kalıcı bir ateşkes yapma çağrısında bulundu.