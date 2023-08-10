Çin Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'da gerçekleşen suikastı kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine taziyelerini iletti ve saldırıyı kınadı. Sözcü, Ekvador hükümetinin istikrarı korumak için çalışacağını ve seçimin güvenli ve sorunsuz geçeceğini umduklarını belirtti.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun üzücü bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletirken, saldırıyı kınadı.

Sözcü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Ekvador hükümetinin ve ilgili tarafların istikrarı korumak için çalışacağını ve yaklaşan seçimin güvenli, istikrarlı ve sorunsuz geçeceğini umuyoruz" dedi.