Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin Hükümeti Günlük Çok Sayıda Siber Saldırıyla Karşı Karşıya Kalıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin hükümet kurumlarının her gün çoğu ABD'deki kaynaklardan gelen çok sayıda siber saldırıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Sözcü, Çin'in siber güvenlik konusundaki duruşunu vurgulayarak ABD'yi yanlış yakıştırmalarda bulunmamaya çağırdı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin hükümet kurumlarının her gün çoğu ABD'deki kaynaklardan gelen çok sayıda siber saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sözcü, söz konusu açıklamayı Cuma günü Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin, Cakarta'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile toplantısına ilişkin bir soruya yanıt verirken yaptı. Söz konusu toplantıda ABD tarafının, ABD hükümet ağının bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradığını ve ABD'nin gerekli önlemleri alarak bilgisayar korsanlarını sorumlu tutacağını söylediği bildirilmişti.

Sözcü, Direktör Wang'ın, toplantıda Çin'in siber güvenlik konusundaki ilkeli duruşunu ortaya koyduğunu söyledi.

Sözcü, "Çin hükümet kurumları, çoğu ABD'deki kaynaklardan gelen çok sayıda siber saldırıyla her gün karşı karşıya kalıyor. İlgili gerçekleri çeşitli fırsatlarda uluslararası toplumla paylaştık. Siber saldırıların en büyük kurbanı Çin'dir. ABD, Çin'e yanlış yakıştırmalarda bulunmaya son vermelidir" dedi.