Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye ve ülkeyi suçlular için güvenli bir sığınak haline getirmekten kaçınmaya çağırdı.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye ve ülkeyi suçlular için güvenli bir sığınak haline getirmekten kaçınmaya çağırdı.

Mao Çarşamba günkü basın toplantısında, Çinlileri zorla ülkelerine geri göndermekle suçlanan ve Salı günü ABD'de hüküm giyen iki Çin vatandaşıyla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, sınır ötesi suçlarla mücadele, yolsuzluğa karışan kaçakların ülkelerine iadesi ve yasadışı takibatın iyileştirilmesi ihtiyacının uluslararası toplum tarafından yaygın kabul gördüğünü ve geçerli bir neden olduğunu söyledi.

Mao, Çin'in dünyadaki herhangi bir ülkeyle kolluk kuvvetleri alanındaki işbirliğinin, diğer ülkelerin yasaları ve yargı egemenliğine tam saygı gösterilerek, zanlıların yasal hak ve menfaatlerini koruma taahhüdü çerçevesinde uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalınarak yürütüldüğünü vurguladı.

Sözcü, "Söz konusu operasyon tamamen meşrudur. Öte yandan ABD, gerçekleri görmezden gelmeyi seçerek Çin'in çabalarını kötü niyetli gibi gösterip kasıtlı olarak çarpıttı ve hatta yargı yoluna başvurdu. Çin buna şiddetle karşı çıkmaktadır" dedi.

Mao, ABD'yi yanlışlarını derhal düzeltmeye, Sınıraşan Örgütlü Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesi, BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmaların gerektirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeye, uluslararası sorumluluklarına uygun davranmaya ve ülkenin suçlular için güvenli bir sığınağa dönüşmesini önlemeye çağırdı.