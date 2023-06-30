Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin sorumsuz açıklamalar yapmayı bırakıp somut adımlar atarak taahhütlerini yerine getirmesini istedi. Mao, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve Çin'in, karşılıklı saygı ve iyi geçinme ilkesine dayanan bir ilişki istediğini vurguladı.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'den sorumsuz açıklamalar yapmayı bırakıp somut adımlar atarak taahhütlerini yerine getirmesini istedi.

Mao söz konusu açıklamayı Perşembe günü, basında yer alan bir haber üzerine yaptı. Habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kısa süre önce verdiği bir röportajda, ABD ve Çin arasında farklılıkların olduğunun sır olmadığını ve ülkesinin, çıkarları için savaşmaya, değerlerini savunmaya ve Çin'in hoşlanmadığı şeyleri söyleyip yapmaya devam edeceğini söyledi.

Mao, Çin'in, Blinken'ın açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Sözcü, ABD'nin, yanlış yönlendirilmiş bir Çin algısından kaynaklanan, yanlış anlaşılmış bir Çin politikası izlediğini söyledi. Mao, bu politikanın, Çin'i bloke etmeye, kontrol altına almaya ve bastırmaya çalıştığını, ayrıca Çin'in iç işlerine müdahale etmek için Çin'in imajına saldırıp karaladığını ifade etti.

ABD'nin söylemleri ile yaptıklarının uluslararası ilişkileri düzenleyen temel kuralları ihlal ettiğini vurgulayan sözcü, Çin'in buna kesinlikle karşı çıkmak için her türlü nedene sahip olduğunu belirtti.

"Karşılıklı saygının, birbirleriyle ilişkili ülkeler için temel ilke, ayrıca Çin ve ABD için iyi geçinmenin doğru yolunu bulmada temel bir unsur olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" diyen Mao, ABD'yi sorumsuz açıklamalar yapmayı bırakıp somut adımlar atarak taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.