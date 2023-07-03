Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, Tayvan'ı kontrol altında tutmak için kullanıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD'nin Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi körüklediğini ve Tayvan'ı, Pekin'i kontrol altında tutmak için kullandığını söyledi. Vang, ABD'nin askeri tehdit olarak resmetmeye devam ettiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD'nin, Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi körüklediğini ve Tayvan'ı, Pekin'i kontrol altında tutmak için kullandığını söyledi.

Vang, düzenlediği basın toplantısında, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Tayvan ile 2027'ye kadar birleşme planı için askeri kabiliyetlerini geliştirdiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Vang, "ABD, Çin'i askeri bir tehdit olarak resmetmeye devam ediyor. Böylece ABD, kendini daha çok silahlandırmak ve askeri üstünlüğü sürdürmek için bir bahane bulmayı umuyor. ABD, bu amaçla Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi körüklüyor ve Tayvan'ı, Çin'i kontrol altında tutmak için kullanıyor." ifadesini kullandı.

Çin'in her zaman barışçıl kalkınmaya odaklı ulusal güvenlik politikasını uyguladığını belirten Vang, "Çin'in askeri büyümesi, dünya barışı için daha güçlü bir kuvvet anlamına gelir." dedi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi de bugün, ABD'yi Japonya ve Güney Kore ile Çin arasındaki gerilimi artırmakla suçlarken, bu iki ülkeyi Washington ile ilişkileri konusunda uyarmıştı.