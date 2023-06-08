Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin zorbalık yapma ve gözdağı verme tavrına taviz veremeyiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin zorbalık yapma ve gözdağı verme tavrına karşı Çin'in taviz vermesinin mümkün olmadığını belirtti. Wang, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma noktasında taviz veremeyeceğini söyledi.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, konu zorbalık yapma ve gözdağı verme olunca dünyadaki hiçbir ülkenin ABD'nin eline su dökemeyeceğini vurgulayarak, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma noktasında Çin'in taviz vermesinin ya da geri adım atmasının mümkün olmadığını belirtti.

Wang, Çarşamba günkü basın toplantısında, Çin donanmasına ait gemilerin Taiwan Boğazı'ndaki son tatbikatlarına ilişkin ABD'li yetkililerden gelen suçlamalara cevaben söz konusu açıklamayı yaptı.

Sırf geçen yıl, büyük bir ABD keşif uçağının Çin'i gözetlemek için 800'den fazla yakın uçuş gerçekleştirdiğini hatırlatan Wang, ABD'nin geçen yıl ayrıca Güney Çin Denizi ve yakınındaki bölgelere birçok kez uçak gemilerinden oluşan saldırı grupları gönderdiğini söyledi.

Wang, "Askeri kabiliyetini öne çıkaran ABD, kasten güç gösterisinde bulunuyor ve diğer ülkelerin egemenliğini ihlal ediyor. Bu, zorbalığın ve gözdağının zirve noktasıdır. Deniz ve hava güvenliği risklerinin ve bölgesel barış ve istikrara yönelik tehlikelerin kaynağını oluşturan da bu tavırdır" dedi.

ABD'nin askeri provokasyonlarıyla karşı karşıya kalan Çin'in, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karşılık verdiğini vurgulayan Wang, Çin'in eylemlerinin tamamen meşru ve kanunlara uygun olduğunu, zorbalıkla uzaktan yakından ilgisinin olmadığını kaydetti.

Egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma noktasında Çin'in taviz vermesinin veya geri adım atmasının mümkün olmadığını söyleyen Wang, durumun kesinlikle "zorbalık yapmak" veya "gözdağı vermek" ile ilgisi olmadığını, Çin'in ilkelerini ve kırmızı çizgisini savunmaktan ibaret olduğunu sözlerine ekledi.