Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni büyükelçisinden destek bekliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin yeni atanan Washington Büyükelçisi Xie Feng'in görevlerini yerine getirmesinde kendisine destek ve yardımda bulunulmasının beklendiğini söyledi.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin tarafından, ABD'nin yeni atanan Washington Büyükelçisi Xie Feng'in görevlerini yerine getirmesinde kendisine destek ve yardımda bulunulmasının beklendiğini söyledi.

Mao, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü düzenlenen basın brifingi esnasında konuya ilişkin gelen bir soruya yanıt verirken yaptı.

Görevini üstlenmek için Salı günü ABD'ye ulaşan Xie, havalimanında Çinli ve yabancı muhabirler ile farklı sektörlerden temsilcilere konuşma yaptı.

Mao, Büyükelçi Xie'nin, yeni görevini üstlenmek üzere ABD'ye gittiğini söyledi. Sözcü, "Büyükelçiler, Çin ile ABD arasında önemli bir köprü ve bağ görevi görüyor. ABD'nin, Xie'nin görevlerini yerine getirmesinde kendisine destek ve yardımda bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Çin-ABD ilişkilerinin iki ülke ve dünya açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Mao, Çin'in ABD ile olan ilişkilerini, bir yandan kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korurken diğer yandan karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği şeklindeki üç ilke çerçevesinde ele alıp geliştirdiğini vurguladı.

Mao, Çin'in ABD'den beklentilerinin iki ülke ve dünya halklarının ortak çıkarlarını akılda tutması ve kendisi ile diyaloğu artırması, farklılıkları yönetmesi, işbirliğini artırmak üzere kendisi ile birlikte çalışması ve Çin-ABD ilişkilerini tekrar sağlam ve istikrarlı büyüme yoluna sokması olduğunu söyledi.