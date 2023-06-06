Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin hegemonyacı yaklaşımı deniz ve havadaki güvenlik risklerinin başlıca nedeni

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin hegemonyacı yaklaşımının deniz ve havadaki güvenlik risklerinin başlıca nedeni olduğunu belirtti. Wang, ABD'nin Çin'in egemenliğine ve güvenliğine zarar verecek eylemlere kesin olarak karşı koyacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin hegemonyacı yaklaşımının deniz ve havadaki güvenlik risklerinin başlıca nedeni olduğunu belirtti.

Wang Salı günkü olağan basın toplantısında, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby'nin sözleriyle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Kirby, Çin'e ait gemi ve uçakların yaptığı askeri önleme manevralarının Beijing'in artan saldırganlığına işaret ettiğini ve bir kazaya yol açabileceğini söylemişti.

ABD'nin dünyanın öbür ucundan savaş gemilerini ve askeri uçaklarını kışkırtıcı şekilde Çin'in kapısına kadar gönderdiğini, Çin'in karasuları ve hava sahası civarında yakın keşif ve askeri güç gösterisine giriştiğini vurgulayan Wang, bunun "seyrüsefer özgürlüğü" ile alakası olmadığını, aksine seyrüsefer hegemonyası ve aleni askeri provokasyon olduğunu belirtti.

Wang, "Deniz ve havadaki güvenlik risklerinin asıl nedeni, bu tür hegemonyacı yaklaşımlardır" dedi.

Çin'in uluslararası hukuk uyarınca tüm ülkelerin sahip olduğu seyrüsefer ve transit uçuş hakkına saygı duyduğunu belirten Wang, seyrüsefer ve transit uçuş özgürlüğü kisvesi altında Çin'in egemenliğine ve güvenliğine zarar verecek eylemlere ise kesin olarak karşı koyacaklarını belirtti.

Çin ordusunun mevcut duruma yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde tepki verdiğini söyleyen Wang, bu eylemlerin tamamen profesyonel, yasal ve meşru olduğuna işaret etti.