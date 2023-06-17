Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile ilişkilerin istikrarlı büyüme yoluna sokulması gerektiğini söyledi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin ikili ilişkileri kademeli olarak istikrarlı büyüme yoluna sokmak için Çin'le çalışması gerektiğini söyledi. Wang, Çin-ABD ilişkilerinin, bir tarafın diğer tarafı yendiği ya da taraflardan birinin diğer tarafın zararı pahasına büyüdüğü sıfır toplamlı bir oyun olmaması gerektiğini yineledi.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin ikili ilişkileri kademeli olarak istikrarlı büyüme yoluna sokmak için Çin'le çalışması gerektiğini söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı, Cuma günü olağan basın brifinginde, ABD'li yetkililerin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'e yapacağı ziyaret konusundaki açıklamalarıyla bağlantılı olarak yaptı.

Wang, Çin'in birçok vesilesiyle Çin-ABD ilişkilerinin, bir tarafın diğer tarafı yendiği ya da taraflardan birinin diğer tarafın zararı pahasına büyüdüğü sıfır toplamlı bir oyun olmaması gerektiğini yinelediğini hatırlattı. İki tarafın, birbirlerinin iç ve dış politikaları ve stratejik niyetleri konusunda doğru algı oluşturması, birbirlerine saygı duyması, barış içinde bir arada yaşaması, kazan-kazan işbirliği için çalışması ve birbirleriyle geçinmenin doğru yolunu araştırması gerektiğini kaydeden Wang, bunun sadece iki halkın çıkarlarına yaramakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası toplumun ortak arzusunun da bu yönde olacağını belirtti.

"ABD, Çin'i 'birincil rakip' ve 'en önemli jeopolitik engel' olarak görüyor. Bu, büyük bir stratejik yanlış yargıdır" diyen Wang, iki ülke arasında ekonomi ve ticaret gibi alanlarda rekabet olduğunu, ancak amansız bir sıfır toplamlı rekabet olması gerekmediği, hele hele rekabet adına birbirini kontrol altına alma ya da baskılama ve Çin'i meşru kalkınma hakkından mahrum bırakma uygulamalarının hiç olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sözcü, "Mevcut durum 'sorumlu rekabet' değil, sorumsuz zorbalıktır. Bu sadece iki ülkeyi cepheleşmeye iter ve bölünmüş bir dünya yaratır" dedi.

Wang, ABD'nin Çin ile "güçlü pozisyonunu kullanarak" başa çıkma yanılgısından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Sözcü, iki ülkenin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ilişkiler geliştirmesi, tarih, kültür, sosyal sistem ve kalkınma yolundaki farklılıklarına saygı göstermesi ve birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca endişelerini karşılaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin diyalog ve iletişim ihtiyacını vurgulamaya, korkuluk inşa etmeye ve Çin-ABD ilişkilerine zemin oluşturmaya devam ettiğini hatırlatan sözcü, Çin'in diyalog ve iletişim kapısının açık olduğunu ve iki ülke arasındaki iletişimin hiç durmadığını söyledi. Sözcü, "İki ülke arasındaki iletişimin gerçek bir amaca hizmet etmesi ve çözüm bulmaya yardımcı nitelikte olması gerekli. Kabul edilmeyecek şey, bir yandan iletişim talebinde bulunurken diğer yandan karşı tarafın çıkarlarına zarar vermektir. Bir şey söyleyip başka şey yapılamaz" diye konuştu.

Wang, "Çin, bir kez daha ABD tarafını, Başkan Biden'ın daha önce yaptığı pozitif açıklamalara riayet etmeye, Çin'in içişlerine karışmaya ve Çin'in çıkarlarına zarar vermeye son vermeye, Çin'i kontrol altına alma ve baskılama çabalarını durdurmaya ve Çin'le çalışarak Çin-ABD ilişkilerinin kademeli olarak istikrarlı büyüme yoluna sokulması için engelleri kaldırmaya ve koşullar oluşturmaya çağırıyor" dedi.

Çin'in Blinken'ın ziyareti konusundaki beklentileri hakkında gelen bir soruya yanıt veren sözcü, ziyaret sırasında iki tarafın ikili ilişkiler ve karşılıklı ilgi alanına giren önemli uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ve Çin'in ikili ilişkilerin yanı sıra endişeleri konusundaki pozisyonunu açık şekilde vurgulayacağını ve kendi çıkarlarını kararlılıkla savunacağını söyledi.