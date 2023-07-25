Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, 26 Temmuz'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti'yle ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.