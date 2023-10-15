Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Wang, tüm tarafların durumu tırmandıracak her türlü eylemden kaçınması ve mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına dönmesi gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud ile Filistin-İsrail çatışması hakkında görüştü

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud ile Filistin- İsrail çatışmasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cumartesi günü gerçekleşen görüşmede, tüm tarafların durumu tırmandıracak her türlü eylemden kaçınması ve mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına dönmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in sivillere zarar veren tüm eylemlere karşı olduğunu ve bunları kınadığını belirten Wang, bu tür eylemlerin temel insani vicdana ters düştüğünü ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail'in eylemlerinin meşru müdafaanın ötesine geçtiğine işaret eden Wang, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin, Gazze halkına yönelik toplu cezalandırmaya son verilmesi çağrısına İsrail'in kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Çin'in ateşkes sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi için tüm taraflarla yoğun iletişim halinde olduğunu belirten Wang, sivillerin güvenliğinin sağlanmasının, yardım için bir an önce insani koridorların açılmasının ve Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının aciliyetine işaret etti.

Filistin'e yönelik yarım asırdan fazla süregelen tarihi adaletsizliklerin sona ermesi gerektiğini düşündüklerini belirten Wang, barış yanlısı olan ve adaleti savunan tüm ülkelerin seslerini yükselterek iki devletli çözümün bir an önce uygulanması için açıkça çağrıda bulunması gerektiğini ifade etti.

Wang, Filistinlilerin ulusal haklarının iadesine yönelik haklı davalarını desteklemeye devam etmek ve Filistin meselesinin kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözülebilmesi için doğru yol olan iki devletli çözüm sürecine dönmek üzere Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Faysal ise Suudi Arabistan'ın Filistin-İsrail çatışmalarından derin endişe duyduğunu, sivillere yönelik tüm saldırıları kınadığını ve İsrail'in Gazze'deki insanları zorla bölgeden çıkarma girişimine karşı çıktığını söyledi.

İnsani yardım malzemelerinin Gazze'deki insanlara bir an önce ulaşmasının önemine değinen Faysal, uluslararası toplumun, çatışmanın diğer ülkelere yayılmasını önlemek için işbirliği yapması temennisinde bulundu.

Faysal, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları uygulanmadan ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunacağına inanmadıklarını ifade etti.

Çin'in dünyada barış ve istikrarının sağlanmasında önemli ve temel rol oynadığını belirten Faysal, ülkesinin tüm tarafları uluslararası insani hukuka uymaya, sivilleri zarar görmekten korumaya ve Filistin meselesine ilişkin ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamaya teşvik etmek için Çin'le çalışmaya hazır olduğunu söyledi.