Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'da güvenlik istişarelerine katılacak

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'da Çin- Rusya stratejik güvenlik istişarelerinin 18. turunu gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang'ın, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in daveti üzerine güvenlik istişarelerinin 18. turu için Rusya'ya gideceğini duyurdu.

Mao, güvenlik istişarelerinin 18. turunun 18-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.