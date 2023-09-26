Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Ortak Geleceğe Sahip Küresel Topluluk İnşa Etme Hedefi Olumlu Kazanımlar Elde Etti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ortak geleceğe sahip küresel topluluk inşa etme hedefinin son on yılda olumlu kazanımlar elde ettiğini söyledi. Wang, Çin'in onlarca ülke ve bölgeyle ortak geleceğe sahip topluluklar inşa ettiğini belirtti ve Çin'in önerdiği inisiyatiflerin birçok ülkeden destek bulduğunu kaydetti.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ortak geleceğe sahip küresel topluluk inşa etme hedefinin son on yılda olumlu kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü düzenlediği basın toplantısında "Ortak Geleceğe Sahip Küresel bir Topluluk: Çin'in Öneri ve Eylemleri" adlı resmi raporu sunarken söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in onlarca ülke ve bölgeyle ortak geleceğe sahip topluluklar inşa ettiğini belirten Wang, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin 100'ü aşkın ülkeden destek bulduğunu ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin birçok ülkeden olumlu geri dönüşler aldığını kaydetti.

Wang, Çin'in ayrıca sağlık, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi alanlardaki başlıca küresel zorluklara yanıt vermek üzere çözümler önerdiğini de sözlerine ekledi.

Wang, ortak geleceğe sahip küresel topluluk vizyonunun art arda altı yıl boyunca Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararlarına işlendiğini ve birden fazla çok taraflı mekanizmanın karar ve bildirilerine dahil edildiğini hatırlattı. Wang, bu vizyonun gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından desteklendiğini söyledi.