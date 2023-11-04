Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Malta ile İşbirliğini Güçlendirmeye İstekli
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Malta Dışişleri Bakanı İan Borg ile Beijing'de bir araya geldi. Wang, Malta ile eşit muameleyi öngören uluslararası ilişkilere örnek teşkil edecek şekilde işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.
BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağdan üçüncü) Cuma günü Malta Dışişleri Bakanı İan Borg (soldan üçüncü)ile Beijing'de bir araya geldi, 3 Kasım 2023. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya