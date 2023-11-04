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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Malta ile İşbirliğini Güçlendirmeye İstekli

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Malta Dışişleri Bakanı İan Borg ile Beijing'de bir araya geldi. Wang, Malta ile eşit muameleyi öngören uluslararası ilişkilere örnek teşkil edecek şekilde işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.