Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Malezya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve Filistin-İsrail çatışması hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zambry, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun başarısından dolayı Çin'i tebrik ederek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bölgesel ilişkileri artırmaya, uluslararası ticaret bağlarını güçlendirmeye, ayrıca bölgesel ve dünya kalkınması için daha fazla fırsat sunmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Bakan, gelecek yıl Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü kutlamayı ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang ise Malezya'nın forumun başarılı olmasındaki katkısını takdir ederek, Çin'in Malezya ile yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini güçlendirmeye ve ortak geleceğe sahip Çin-Malezya toplumunun inşasını teşvik etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Filistin-İsrail çatışmasına da değinen Wang, Çin'in her zaman barışın, uluslararası hukukun ve Arap ve İslam ülkelerinin meşru isteklerinin yanında yer aldığını belirterek masum sivillere saldıran ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlere karşı olduklarını yineledi.

Filistin-İsrail çatışmasının temelinde Filistin topraklarının sürekli işgali ve Filistin halkının devlet olma taleplerinin uzun süre göz ardı edilmesinin yattığını belirten Wang, Filistin-İsrail çatışmasının sona ermesi için "iki devletli çözümün" uygulanması ve Filistinliler ile İsraillilerin barış içinde bir arada yaşamalarının sağlanması olduğunu vurguladı.

Wang, Çin'in Malezya ve tüm barış yanlısı ülkelerle iletişimi güçlendirmeye ve Ortadoğu'da barış için çaba göstermeye hazır olduğunu belirtti.