Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamboçya Dışişleri Bakanı adayı Sok Chenda Sophea ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı adayı, Kamboçya başbakanına bağlı bakan delegesi Sok Chenda Sophea ile bir araya geldi.