Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında gerilimin azaltılması ve Gazze'de insani ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Perşembe günü Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail- Filistin çatışmasında gerilimin azaltılması ve Gazze'de insani ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Perşembe günü Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in Gazze Şeridi'ndeki mülteci kamplarına düzenlenen saldırıları şiddetle kınadığını belirten Wang, Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatlarının eşit derecede önemli olduğunu vurgulayarak, çifte standart uygulanmaması ve insani felaketin devam etmemesi gerektiğini kaydetti.

Wang, Ürdün'ün uzun süreli çabalarının yanı sıra Filistin- İsrail barış görüşmelerinin teşvik edilmesinde ve Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karar taslağının önerilmesinde Arap ülkeleri adına oynadığı olumlu rolü takdir ettiklerini söyledi.

Arap ülkelerinin ateşkes ve barışın korunmasına yönelik çabalarını desteklediklerini belirten Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu ayki dönem başkanı olan Çin'in tüm taraflarla yakın iletişim ve koordinasyon içinde kalmaya ve bölgedeki tansiyonu en kısa sürede düşürmek için Güvenlik Konseyi'nde uzlaşı oluşturmak üzere her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Wang, her şeyden önce ateşkes için çalışılması ve insani yardıma engelsiz erişimin sağlanması gerektiğine işaret etti. Bakan ayrıca, iki devletli çözümün yeniden başlatılması ve uygulanması konusunda yeni bir uzlaşıya varmak ve belirli bir takvim ve yol haritası oluşturmak üzere en kısa sürede daha yetkili bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Safadi ise Filistin meselesinde adalet ve hakkaniyeti savunduğu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun acil özel oturumunda ilgili kararın kabul edilmesini desteklediği için Çin'e teşekkür etti.

Barışın tek seçenek olduğunu vurgulayan Safadi, Ürdün'ün sivillere zarar veren tüm eylemleri kınadığını söyledi. Bakan, ateşkesin en kısa sürede sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların serbestçe ulaştırılması çağrısında bulundu.

Safadi, iki devletli çözümün uygulanmasını teşvik etmek ve bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.