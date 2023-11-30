Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Filistin Sorunu İçin İki Devletli Çözüm Tek Yoldur

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin sorununu kökünden çözmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini belirtti. Wang, adaleti savunacak cesaret ve eylemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin sorununu kökünden çözmenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Filistin-İsrail meselesine ilişkin üst düzey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık ettikten sonra basının karşısına çıktı. Wang, iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.

Wang, Filistin sorununun çözümü için büyük plan ya da sloganlara değil, adaleti savunacak cesaret ve eylemlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.