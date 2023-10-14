Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin meselesinde barışın ve adaletin yanında olduğunu söyledi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin meselesinde barışın, adaletin, uluslararası hukukun, çoğu ülkenin ortak arzularının ve insan vicdanının yanında yer aldığını söyledi. Wang, çatışmanın bir an önce durdurulması, uluslararası insani hukuka riayet edilmesi ve sivillerin güvenliğinin tam olarak güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in, Filistin meselesinde barışın, adaletin, uluslararası hukukun, çoğu ülkenin ortak arzularının ve insan vicdanının yanında yer aldığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği 12. Çin-AB Üst Düzey Stratejik Diyalog Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Yaşanan son çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve insani durumda ciddi bir kötüleşme yaşandığını kaydeden Wang, "Çin, sivillere zarar veren her türlü eylemi kınıyor ve uluslararası hukukun ihlal edilmesine karşı çıkıyor" dedi.

Wang, mevcut durumda en büyük önceliğin, ateşkesin sağlanması ve çatışmanın bir an önce durdurulması, uluslararası insani hukuka riayet edilmesi ve sivillerin güvenliğinin tam olarak güvence altına alınması olduğunu vurguladı. Bakan, ilgili tüm ülkelerin sakinliği ve itidali koruması, tarafsızlığı ve adaleti muhafaza etmesi ve Birleşmiş Milletler'in Filistin sorununun çözümündeki haklı rolünü oynamasına izin vererek BM Güvenlik Konseyi'nin tatbiki önlemler alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Wang, Çin'in ilgili taraflarla iletişim halinde olduğunu belirtti.

"BM Güvenlik Konseyi'nin acil durum istişarelerine aktif şekilde katılacağız ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sivillerin korunmasına yönelik çağrısını destekleyeceğiz" diyen Wang, Çin'in ayrıca BM kanalları aracılığıyla Gazze Şeridi ve Filistin Ulusal Yönetimi'ne acil insani yardım göndereceğini sözlerine ekledi.

Wang, Filistin meselesinin, Ortadoğu sorununun merkezinde yer aldığını ve bu sorunun temelinde, Filistin'in uzun zamandır bağımsız bir devlet kurma arzusunun gerçekleşmemiş ve Filistin halkının tarih boyunca uğradığı adaletsizliğin düzeltilmemiş olmasının yattığını ifade etti.

İsrail'in devlet kurma hakkına sahip olması gibi Filistin'in de devlet kurma hakkına sahip olduğunu belirten Wang, iki devletli çözümün, Filistin ve İsrail'in barış içinde birlikte yaşamasına ve Arap ile Yahudi halklarının uyum içinde birlikte yaşamasına imkan verebileceğini sözlerine ekledi.

Sadece tam olarak uygulanacak iki devletli çözümün, Ortadoğu'ya gerçek barış ve İsrail'e kalıcı güvenlik getirebileceğini kaydeden Wang, iki devletli çözümü sağlamanın doğru yolu, en kısa sürede barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ve barışı teşvik eden her türlü mekanizmanın olumlu bir rol oynaması olduğunun altını çizdi.

Wang, Çin Hükümeti Ortadoğu Sorunu Özel Elçisi'nin kısa süre içinde bölgedeki ilgili ülkeleri ziyaret edeceğini ve durumu sakinleştirmek için olumlu çabalarda bulunacağını duyurdu.

Wang, Çin'in barışın teşvik edilmesine yönelik uluslararası uzlaşı inşa etmek ve Filistin sorununda erken aşamada kapsamlı, adil ve kalıcı barışa doğru hamle yapmak üzere mümkün olan en kısa sürede BM'nin himayesinde bir konferans yapılması çağrısında da bulunduğunu belirtti.