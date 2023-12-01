Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin-İsrail meselesinde geçici ateşkes sonunda çatışmaların yeniden başlaması değil kapsamlı bir ateşkese gidilmesi gerektiğini belirtti. Wang, Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede bu açıklamayı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin-İsrail meselesinde kapsamlı bir ateşkes çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Filistin- İsrail meselesine ilişkin tutumunun, geçici ateşkes sonunda çatışmaların yeniden başlaması değil kapsamlı bir ateşkese gidilmesi yönünde olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çarşamba günü ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler genel merkezinde Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarından oluşan bir heyetin birkaç gün önce Çin'i ziyaret ettiğini hatırlatan Wang, heyetle Filistin-İsrail meselesi hakkında derinlemesine görüşmeler yaptıklarını ve en kısa sürede üst düzey bir Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlenmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Üst düzey toplantının Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü gibi özel bir günde düzenlenmesinin amacının çok açık olduğuna işaret eden Wang, buradaki amacın kapsamlı bir ateşkes sağlanmasını teşvik etmek, sivilleri etkin şekilde korumak, bölgeye insani yardım sağlamak ve Filistin meselesinin kapsamlı ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için yol haritası belirlemek olduğunu ifade etti.

Wang, kapsamlı bir ateşkesin sadece savaşın sona ermesi değil, aynı zamanda barış sürecinin de başlaması anlamına geleceğine işaret ederek, Güvenlik Konseyi'nin bu konuda tek ses olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya katılan Arap ve İslam ülkelerinin temsilcileri de Çin'in Filistin'e verdiği manevi destek ve bölgede barışın sağlanması için gösterdiği çabaları takdir ederken, Çin'in konuya ilişkin tutumuna tamamen katıldıklarını belirttiler.