Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne ilişkin tutumunu teyit etti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede, Çin'in Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne ilişkin tutumunun net olduğunu belirtti. Wang, savaşın tekrar hararet kazanmaması, insani felaketlerin önlenmesi, Gazze'ye yardım malzemelerinin engelsiz girişi ve iki devletli çözüm sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin Filistin- İsrail çatışmasının çözümüne ilişkin tutumunu bir kez daha teyit etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde Salı günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Çin'in konuya ilişkin tutumunun net olduğunu belirtti.

Öncelikle savaşın tekrar hararet kazanmaması gerektiğini vurgulayan Wang, daha büyük insani felaketlerden kaçınmak için tam bir ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

İkinci olarak Gazze'ye insani yardım malzemelerinin engelsiz girişinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Wang, üçüncü olarak ise iki devletli çözüm sürecinin en kısa sürede yeniden başlatılması gerektiğini kaydetti.