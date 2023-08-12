Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki durumu kontrol altına almanın etkin yolunu bulmak için hızlı bir şekilde Çin'le çalışma çağrısında bulundu. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi de olan Wang, Perşembe ve Cuma günleri Singapur ve Malezya'ya düzenlediği ziyaret sırasında bu iki ülkenin üst düzey yetkilileriyle Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Çin'in konuyla ilgili pozisyonunu açıklığa kavuşturdu.

GEORGE TOWN, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki durumu kontrol altına almanın etkin yolunu bulmak için hızlı bir şekilde Çin'le çalışma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi de olan Wang, Perşembe ve Cuma günleri Singapur ve Malezya'ya düzenlediği ziyaret sırasında bu iki ülkenin üst düzey yetkilileriyle Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Çin'in konuyla ilgili pozisyonunu açıklığa kavuşturdu.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Filipinler'le olan farklılıklarını ikili diyalog yoluyla çözüme kavuşturma isteğini sık sık ifade ettiğini ve Filipinler tarafının geçmişte varılan uzlaşıya riayet etmesini ve ikili ilişkileri geliştirme yoluyla elde edilen karşılıklı güvene değer vermesini umduğunu kaydetti.

Wang, Güney Çin Denizi'ndeki durumun zaman içinde genel bir istikrar kazandığını ve Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) ortak çabalarıyla bölge ülkelerinin her birinin kalkınmasına yönelik elverişli bir ortam sağlandığını dile getirdi.

Wang, buna karşın, ABD ve diğer bazı güçlerin, Güney Çin Denizi'nde kaosun sürmesi amacıyla sürekli denizi bulandırdığını vurguladı.

Bakan, bu güçlerin, kendi jeopolitik stratejilerinin amaçlarına uygun şekilde yangına körükle gitmek, Çin ile Filipinler arasındaki sorunları kışkırtmak, çatışmayı tetiklemek ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve huzuru tehlikeye atmak üzere son zamanlarda Ren'ai Jiao konusunu kullandıklarını hatırlattı.

Wang, Çin'in bölge ülkelerinin, sahne gerisindeki planlayıcılara karşı dikkatli olmaya devam etmelerini ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sürdürmede en önemli rolü kendi eylemlerine vermelerini umduğunu söyledi.

Wang, Çin'in Güney Çin Denizi'deki Davranış Kuralları'na yönelik istişareleri hızlandırmak ve etkin, sağlam ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi gibi uluslararası hukuka uygun bölgesel kurallar hakkında erken bir anlaşmaya varmaya çalışmak üzere ASEAN ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Bakan, Çin ve ASEAN ülkelerinin, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sürdürme kabiliyet ve bilgeliğine sahip olduğunu sözlerine ekledi.