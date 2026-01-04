Çin: Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Wang Yi'nin, ülkesini ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulunduğu bildirildi. Wang, Venezuela'daki değişimin uluslararası toplum tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz. Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve bir ülkenin iradesini diğerine dayatmasına karşı olduğunu söyleyen Wang, "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı korumak, uluslararası ahlakın kırmızı çizgilerine bağlı kalmak, tüm ülkelerin egemen eşitliğini savunmak, dünya barışını ve kalkınmasını korumak ve insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluğu inşa etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız" açıklamasında bulundu.