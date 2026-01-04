Haberler

Çin: Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır

Çin: Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkelerin egemenliği ve güvenliğinin uluslararası hukuk tarafından korunması gerektiğini ifade etti. Venezuela'daki gelişmeleri değerlendirirken, ülkelerin eşitliğine ve barışa vurgu yaptı.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Wang Yi'nin, ülkesini ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulunduğu bildirildi. Wang, Venezuela'daki değişimin uluslararası toplum tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz. Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve bir ülkenin iradesini diğerine dayatmasına karşı olduğunu söyleyen Wang, "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı korumak, uluslararası ahlakın kırmızı çizgilerine bağlı kalmak, tüm ülkelerin egemen eşitliğini savunmak, dünya barışını ve kalkınmasını korumak ve insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluğu inşa etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Takımdaki iki ayrılığı açıkladı
İyilik yaptığına pişman oldu! Kenan Yıldız'ın verdiği karar ortalığı karıştırdı

İyilik yaptığına pişman oldu, verdiği karar ortalığı karıştırdı
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Takımdaki iki ayrılığı açıkladı
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi