Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) rakip değil ortak olduğunu vurgulayarak, adil rekabetin önemine dikkat çekti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etme umudunu dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) rakip değil ortak olduğunu söyledi

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) rakip değil ortak olduğunu söyledi.

Çarşamba günü Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüşen Wang, imalat sanayinin gelişmesinin korumacılığa değil adil rekabete bağlı olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Macar tarafının AB'yi Çin'e karşı daha olumlu ve açık bir işbirliği politikası benimsemeye yönlendirmeye devam edeceğini, gerçek çok taraflılığı uygulamak için Çin ile birlikte çalışacağını, BM'nin merkezde olduğu uluslararası sistemi koruyacağını ve Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik edeceğini umduğunu kaydetti.

Szijjarto ise Macar tarafının Çin'le bağları koparmaya şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Szijjarto, Macaristan'ın AB ve Çin'in yakın işbirliği yapmasını umduğunu ve AB'nin adil rekabet ve işbirliğine elverişli olmayan herhangi bir tedbir almasını desteklemediğini ifade etti.

Szijjarto ayrıca Macar tarafının, Çin'in Avrupa'da barışı teşvik etme çabalarını takdir ettiğini ve Çin tarafının bu konuda aktif rol oynamaya devam etmesini dilediğini de sözlerine ekledi.