Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan'daki Deprem İçin Taziyelerini İletti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan'da meydana gelen yıkıcı deprem dolayısıyla ülkenin geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Mevlevi Emir Han Muttaki'ye taziyelerini sundu.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan'da meydana gelen yıkıcı deprem dolayısıyla ülkenin geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Mevlevi Emir Han Muttaki'ye taziyelerini sundu.

Wang Salı günü gönderdiği mesajında, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen şiddetli depremin yol açtığı ağır kayıplar nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletirken, yaslı ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

Wang, Afgan halkının felaketi atlatarak en kısa sürede hayatlarının normale döneceğine olan inancını ifade etti.