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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, AB'nin bağımsızlığını desteklediklerini söyledi

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avrupa Birliği'ni (AB) bağımsız bir güç olarak gördüklerini ve Avrupa'nın kalkınma ve büyümesi ile AB'nin stratejik bağımsızlığını desteklediklerini belirtti. Wang, Çin ve AB'nin rakip değil ortak olduğunu ve birbirlerine saygı duymaları gerektiğini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, çok kutuplu dünyada Avrupa Birliği'ni (AB) bağımsız bir güç olarak gördüklerini ve Avrupa'nın kalkınma ve büyümesi ile AB'nin stratejik bağımsızlığını desteklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çarşamba günü Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile yaptığı görüşmede Çin ve AB'nin rakip değil ortak olduğuna ve insan uygarlığının gelişimini ortaklaşa ilerletmek üzere birbirilerine saygı duymaları, birbirlerinden yeni şeyler öğrenmeleri ve birbirlerini takdir etmeleri gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Wang, Slovenya'nın AB içinde yapıcı bir rol oynamasını, AB'nin Çin'e ilişkin daha bağımsız, nesnel ve dostane bir bakış geliştirmesine yardımcı olmasını ve Çin'le AB arasındaki açık işbirliğini destekleyip bu işbirliğine katılmasını umduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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