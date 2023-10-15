Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tırmanan gerilimi değerlendirdi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tırmanan gerilimin kontrolden çıkma tehlikesi taşıdığını belirterek, hiçbir tarafın kendi güvenliğini masum sivillere zarar vererek sağlayamayacağını, askeri seçeneğin çıkış yolu olmadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail- Filistin çatışmasında tırmanan gerilimin kontrolden çıkma tehlikesi taşıdığını belirterek, hiçbir tarafın kendi güvenliğini masum sivillere zarar vererek sağlayamayacağını, askeri seçeneğin çıkış yolu olmadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, Çin'in sivillere zarar veren, uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlere karşı olduğunu ve bunları kınadığını ifade ederek, "Kimse güvenliğini masum sivillere zarar vererek sağlayamaz." ifadesini kullandı.

İsrail- Filistin çatışmasında tırmanan gerilimin kontrolden çıkma tehlikesi taşıdığına işaret eden Vang, askeri seçeneğin çıkış yolu olmadığını, şiddete şiddetle karşılık vermenin yalnızca "fasit döngü" yaratacağını vurguladı.

Vang, taraflar arasında ateşkes sağlanmasının ve gerilimin düşürülerek insani bir felaketin önlenmesinin en önemli öncelik olduğuna işaret etti.

İnsani yardım için kanalların açılması, Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir uzlaşmanın desteklenmesi ve Güvenlik Konseyi'nin rolünü yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Vang, Filistin sorununu çözmenin temel yolunun, iki devleti çözümün uygulanması, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada yaşamasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Vang, "İsrail ile Arap ülkeleri arasında uzlaşma sağlanmadıkça Orta Doğu'da barış olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Çinli Bakan, ülkesinin, geniş kapsamlı uzlaşma için uluslararası barış konferansı toplanması çağrısını yineledi.

Büyük ülkelerin uluslararası ve bölgesel krizlerde adil ve objektif tutum izlemesi, sukünet ve itidalle hareket etmesi ve uluslararası hukuka bağlılığa öncülük etmesi gerektiğine dikkati çeken Vang, "Çin barış görüşmelerini teşvik etmeyi sürdürecek. ABD de yapıcı rol oynayarak, siyasi çözümü en kısa sürede yeniden doğru rayına oturtmak için çabalamalı." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da ülkesinin İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü ve gerilimin düşürülmesi ile insani yardım sağlanmasında BM'nin rolünü desteklediğini ifade etti.

???????Blinken, Çin ile iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeyi istediğini kaydetti.