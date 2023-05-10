Çin Dışişleri Bakanı Ukrayna-Rusya savaşı hakkında açıklama yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gang, Ukrayna-Rusya savaşına yönelik yaptığı açıklamada, 'Ukrayna meselesi son derece karmaşıktır. Basitleştirme ve duygusallaştırma çözüm değildir' dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gang, Ukrayna- Rusya savaşına yönelik yaptığı açıklamada, "Ukrayna meselesi son derece karmaşıktır. Basitleştirme ve duygusallaştırma çözüm değildir" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Gang, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna meselesi son derece karmaşıktır. Basitleştirme ve duygusallaştırma çözüm değildir. Tek çıkış yolu sakin ve rasyonel kalmak, siyasi bir çözüm için gerekli koşulları yaratmaktır. Çin ne bir çatışma çıkaran taraftır ne de bir çatışmanın katılımcısıdır, ancak barışın savunucusu ve barış görüşmelerinin destekleyicisidir. Alman tarafının öncü bir rol oynaması, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik çerçevesinin oluşturulması için özel öneriler sunması ümit edilmektedir" dedi.