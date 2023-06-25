Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile Pekin'de bir araya geldi. Görüşmede Çin-Rusya ilişkileri ve uluslararası konular ele alındı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Qin Gang, Pekin'de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile bir araya gelerek Çin-Rusya ilişkileri ve ortak endişe kaynağı olan uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu" denildi. Görüşme, anlaşmayla birlikte Wagner grubunun Moskova'ya ilerleyişini durdurmasının ardından gerçekleşti.Çin yönetiminin, Rusya'da dün sona eren Wagner grubu isyanına ilişkin resmi ağızdan herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.