Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Filistin Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. El-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a eşlik ediyor. İki liderin ziyaret sırasında ikili ilişkilerin geleceğe dönük gelişimini planlayıp geleneksel dostluğu bir üst seviyeye taşıyacağına inandıkları belirtildi.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Salı günü Beijing'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

El-Maliki, 13-16 Haziran tarihlerinde resmi ziyaret için Çin'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a eşlik ediyor.

Qin, Abbas'ın bu yıl Çin'in ağırladığı ilk Arap devlet başkanı olduğunu ve bu durumun iki ülke arasındaki özel dostluk ve Çin'in Filistin'in haklı davasına verdiği desteğin somut bir ifadesi olduğunu belirtti.

Bakan, iki liderin ziyaret sırasında ikili ilişkilerin geleceğe dönük gelişimini planlayıp geleneksel dostluğu bir üst seviyeye taşıyacağına inandığını söyledi.

Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanma davasını Çin'in her zaman kararlılıkla desteklediğini vurgulayan Qin, Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmelerini desteklemeye ve Filistin sorununun çözümüne akılcı bakış açısıyla katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

El-Maliki ise Çin'in güvenilir ve saygın bir dost olduğunu, ayrıca Çin cumhurbaşkanının Filistin sorununun çözümü için ortaya koyduğu önerileri takdir ettiklerini söyledi.

Filistin'in tek Çin ilkesine bağlı olduğunu belirten el-Maliki, Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili konularda desteklerini sürdüreceklerini yineledi.