Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Almanya ile işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Almanya'nın Çin'in kalkınması için bir fırsat olduğunu ve işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Qin, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülkenin yakın ilişkileri olduğunu kaydetti. Çin Başbakanı Li Qiang'ın Almanya'da bulunduğunu ve 7. Çin-Almanya hükümetler arası istişare toplantısına eş başkanlık yapacağını hatırlatan Qin, iki tarafın ortak çabaları sayesinde istişarenin tam bir başarıyla sonuçlanacağına olan inancını dile getirdi.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in kalkınmasının Almanya için bir meydan okuma ya da tehditten ziyade fırsat olduğunu ve iki ülkenin karşı karşıya gelmek yerine işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Qin, Pazartesi günü Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde söz konusu ifadeleri kullandı.

Çin ve Almanya'yı önemli işbirliği ortakları olarak niteleyen Qin, iki tarafın çok yakın ilişkileri olduğunu kaydetti.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın resmi ziyaret için Almanya'da bulunduğunu ve Salı günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 7. Çin-Almanya hükümetler arası istişare toplantısına eş başkanlık yapacağını hatırlatan Qin, iki tarafın ortak çabaları sayesinde söz konusu istişarenin tam bir başarıyla sonuçlanacağına olan inancını dile getirdi.

Çin'in barışa odaklı bağımsız bir dış politika ve dışa açılmaya odaklı kazan-kazan stratejisine bağlı olduğunu kaydeden Qin, ülkesinin karşılıklı saygı, farklılıkları rafa kaldırarak ortak zemin arama, etkileşim ve karşılıklı öğrenme ile kazan-kazan işbirliği ilkelerine tutunarak ikili ilişkilerin sorunsuz ve istikrarlı şekilde gelişimini desteklemek üzere Almanya'yla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Qin, her iki tarafın da ekonomik küreselleşmeye ortaklaşa destek vermesi, bağları koparmaya ve sanayi ve tedarik zincirlerinin zedelenmesine karşı çıkması, gerçekçi bir çok taraflılık uygulaması, bölge ve dünyada barış ve istikrarı koruması, dünyaya daha fazla istikrar, emniyet ve yapıcılık getirmesi gerektiğini vurguladı.

Baerbock ile ikili diplomatik ilişkilerdeki başarılara ilişkin notlarını karşılaştıran Qin, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının ikili ilişkilerde çok yönlü bir eşgüdüm rolü oynamaya devam edeceğini, tüm seviyelerde etkileşim ve diyaloğu derinleştireceğini, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde iletişim ve koordinasyonu güçlendireceğini ve iklim değişikliği gibi küresel sıkıntılara karşı işbirliği yapacağını belirtti.

Baerbock ise Başbakan Li'nin ziyaretinin ve hükümetler arası istişarenin verimli sonuçlar doğurması için Almanya'nın Çin'le çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Baerbock, Almanya'nın tek Çin politikasına bağlı olduğunu ve Çin'le her seviyede daha yakın etkileşim kurup karşılıklı ziyaretlerde bulunmaya, iletişimi derinleştirmeye, karşılıklı anlayışı artırmanın yanı sıra ekonomi ve ticaret, iklim değişikliğine müdahale, yeşil kalkınma ve halklar arası etkileşim gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu ve iletişimi sürdürme kararı aldı.