Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya'yı ziyaret etti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kamboçya'yı ziyaret ederek Başbakan Hun Sen'in görevini oğlu Hun Manet'e devretmeye hazırlandığını açıkladı. Vang, Kamboçya'nın gelecek hükümete desteğini bildirdi ve Çin'in Kamboçya ile işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Hun Sen'in 25 yıldır sürdürdüğü görevini oğlu Hun Manet'e devretmeye hazırlandığı Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'yı ziyaret etti.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretinde istifasının ardından Başbakanlığı vekaleten sürdüren Hun ve yeni atanan oğlu ile görüşen Vang, ülkesinin "gelecek hükümete" desteğini bildirdi.

Çinli Bakan, ülkede 23 Temmuz'da düzenlenen, muhalefetteki Kamboçya Kurtuluş Partisi'nin yasaklanmasının ardından Hun'un liderliğini yaptığı iktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin açık farkla kazandığı parlamento seçimlerinin ardından ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı lider oldu.

Genel seçimlerdeki yüksek katılımın ve iktidar partisinin başarısının Kamboçya halkının iradesini ortaya koyduğunu dile getiren Vang, halk desteğinin partiye "zorluklara ve dış müdahalelere karşı koymak için güven sağlayacağına inandığını" ifade etti.

Vang, Çin'in, Kamboçya'nın "kapsamlı stratejik ortağı" olarak ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, bölgesel ve uluslararası alanda önemli rol oynamasını desteklediğini, Kamboçya ile işbirliğini geliştirerek altyapısını ve sanayisini geliştirmesine yardımcı olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Hun Sen, görevi oğluna devredecek

Kamboçya'da 1998'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Hun Sen, partisinin 23 Temmuz seçimindeki zaferinin ardından 5 yıllığına yeniden seçilmiş ancak seçimden 3 gün sonra istifa ederek görevi oğluna devredeceğini açıklamıştı.

İktidar partisi, Anayasa Mahkemesinin 2018'de ana muhalefetteki Kamboçya Kurtuluş Partisini yasaklamasının ardından gidilen ilk genel seçimde meclisten 125 sandalyenin 120'sini kazanmıştı.

Muhalefet ve Batılı ülkeler seçimlerin adil şartlarda yapılmadığı, ülkenin fiili bir tek parti yönetimine dönüştüğü eleştirilerini yapmıştı.

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Hun'un 45 yaşındaki Hun Manet'i 7 Ağustos'ta başbakanlık görevine atamıştı.

Hun Manet, meclisin 22 Ağustos'ta toplanmasının ardından yeni hükümeti kurarak görevine başlayacak.

Kamboçya, ASEAN içinde kilit müttefik

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafları nedeniyle büyük bölümüyle sorunlar yaşadığı Güneydoğu Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında Kamboçya'yı kilit müttefiki olarak değerlendiriyor.

Çin, 2022'de 16 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmiyle Kamboçya'nın 11 yıldır en büyük ticari partneri konumunda bulunuyor.

Çin şirketleri, Kamboçya'da çok sayıda yatırımı ve altyapı projesini üstlenirken, ülkenin 10 milyar dolarlık dış borcunun yüzde 40'ı Çin bankalarınca finanse ediliyor.

Kamboçya, Haziran 2022'de Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilmesi planlanan Tayland Körfezi kıyısındaki Ream Donanma Üssü'nün temelini atmıştı.

Başbakan Hun Sen'in 2019'da Çin'e Ream'de askeri üs kurma hakkı verdiği iddiası, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD tarafından endişeyle karşılanmıştı.

Hun, Çin'e askeri üs kurma hakkı verdiğini yalanlamış, bunun Kamboçya Anayasası'na aykırı olduğunu savunmuştu.