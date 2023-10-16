Çin Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşıyla Filistin-İsrail çatışması hakkında görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Filistin-İsrail çatışması hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki taraf, bölgedeki durumun tehlikeli olduğunu ve insani durumun hafifletilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazar günü İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. İranlı bakanın isteği üzerine yapılan görüşmede iki taraf, Filistin- İsrail çatışmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Abdullahiyan, şu anda Ortadoğu'daki durumun tehlike arz ettiğini ve savaşın sürekli genişlediğini belirterek, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve bölgedeki insani durumun hafifletilmesi için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İranlı bakan, meselenin siyasi yollarla çözülmesi temennisinde bulunurken, bu bağlamda Çin ile iletişimi güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang ise öncelikli görevin bölgedeki gerilimi azaltmak ve Gazze Şeridi'nde ciddi bir insani felaketin daha fazla sayıda masum sivilin ölümüne yol açarak bölgesel barışa zarar vermesini ve Ortadoğu barış sürecini bozmasını önlemek olduğuna işaret etti.

Meşru müdafaa hakkının, sivillerin ve tutukluların güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere uluslararası hukuka ve uluslararası insani hukuka uygun şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Wang, şiddete şiddetle karşılık vermenin daha fazla zarara ve daha ciddi krizlere yol açmaktan başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulundu.

Çin'in, birlik ve koordinasyonu güçlendirmeleri ve Filistin meselesinde tek ses olmaları yönünde İslam ülkelerini desteklediğini belirten Wang, herhangi bir tarafın sivillere zarar vermesine engel olmak üzere uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Wang, Birleşmiş Milletler'in, özellikle de Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını ciddiyetle üstlenerek üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Bakan, Filistin-İsrail ilişkisinin bugünkü hale gelmesinin temel nedeninin, Filistin halkının devlet olma hakkının uzun süre askıya alınması, var olma hakkının uzun süre teslim edilmemesi ve ülkelerine geri dönüş hakkının uzun süre göz ardı edilmesi olduğunu vurguladı.

Bu tarihi adaletsizliğin bir an önce sona ermesi gerektiğine işaret eden Wang, Çin'in barış ve adaletin tarafında yer almaya devam edeceğini ve Filistin halkının ulusal haklarının korunmasına yönelik haklı davasını destekleyeceğini söyledi.