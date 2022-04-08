Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanıyla Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne'un talebiyle bir telefon görüşmesinde bulundu. İki taraf ağırlıklı olarak Ukrayna konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bonne, Fransa'nın her zaman bağımsız bir dış politikaya bağlı kaldığını ve blok siyaset mantığına kapılmayacağını söyledi.

Danışman, Fransa'nın her zaman kendisini barışın oluşturulması ve korunmasına adadığını ve Ukrayna'nın tarafsızlık sağlaması ve güvenlik garantileri elde etmesi gibi önemli konularda Rusya dahil çeşitli taraflarla iletişim halinde olduğunu dile getirdi.

Bonne, Fransa'nın mevcut durum konusunda Çin'in görüşlerine büyük önem atfettiğini ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesi, ateşkesin sağlanması ve krizin çözüme kavuşturulması için Çin'le birlikte ortak çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Versay Sarayı'ndaki resmi olmayan Avrupa Birliği Konseyi toplantısı öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (solda) ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (ortada) görülüyor, 10 Mart 2022. Fransa'nın Versay kentinde yapılan resmi olmayan Avrupa Birliği Konseyi toplantılarında görüşmeler, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna krizine yaklaşımına odaklanmıştı. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Cumhurbaşkanı Macron ve diğer ülkelerin liderleriyle birçok telefon görüşmesinde bulunduğunu ve Çin'in Ukrayna konusundaki ilkeli pozisyonunu kapsamlı şekilde anlattığını söyledi. Wang, Çin'in aynı zamanda erken bir aşamada ateşkesin sağlanması ve barışa dönülmesini dört gözle beklediğini ve kendi yöntemleriyle bu yönde aralıksız çaba sarf ettiğini belirtti.

Bakan, Çin'in ayrıca tüm tarafların ateşe körükle gitmek yerine barış görüşmelerinin ilerletilmesi, barış ve müzakerelerin kolaylaştırılması için gerekli ortam ve koşulları oluşturmak üzere çalışması gerektiğine inandığını da ifade etti.

Ukrayna sorununun köklerinin Avrupa güvenlik dengesizliğine uzandığını kaydeden Wang, bölünmez güvenlik ilkesine bağlı kalınması ve dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik çerçevesinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Wang, Avrupa'nın sadece bu yolla gerçek anlamada kalıcı barış ve istikrara kavuşabileceğini sözlerine ekledi. Her iki taraf da Ukrayna krizinin yayılma etkisi hakkında derin kaygılarını dile getirdi.

Fransa'nın küresel gıda güvenliği krizine karşı geliştirdiği inisiyatifi tanıtan Bonne, G20, BM Gıda ve Tarım Örgütü ve diğer çok taraflı mekanizmalarda iki taraf arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi umudunu ifade etti. Wang, uluslararası toplumun küresel gıda kıtlığı ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek insani krizle ortak şekilde başa çıkabilmek için sinerji oluşturması ve tek bir ses olması gerektiğini söyledi.

Xinhua / Dünya