Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Taiwan Tutumuna İlişkin Açıklama Yaptı

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'nin Çin'in Taiwan konusundaki tutumuna saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Qin, ABD'nin Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını baltalamaya son vermesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'nin Çin'in Taiwan konusundaki tutumuna saygı göstermesi, Çin'in içişlerine karışmayı bırakması ve rekabet kisvesi altında Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını baltalamaya son vermesi gerektiğini belirtti.

Qin, Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon üzerinden gerçekleştirdiği, Çin'in Taiwan meselesi ve diğer temel kaygılarına ilişkin resmi duruşunu açıkladığı görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Bakan, Çin-ABD ilişkilerinin yılın başından beri yeni güçlükler ve sorunlarla karşılaştığını ve bunların sorumlusunun malum olduğunu söyledi.

Qin, Çin tarafının ABD ile ilişkilerini her zaman Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerine uygun olarak yürüttüğünü ve bu çerçevede değerlendirdiğini ifade etti.

ABD'yi iki ülke liderinin G20 Bali zirvesinde vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek için somut adımlar atmaya çağıran Qin, bu kapsamda verilen taahhütlerin yerine getirilmesini istedi.

Qin, ikili ilişkilerdeki gerilemeyi durdurmak ve ilişkiyi yeniden sağlam ve istikrarlı kalkınma yoluna oturtmak amacıyla farklılıkları etkili şekilde yönetmek, ayrıca etkileşim ve işbirliğini teşvik etmek üzere ABD'nin Çin ile birlikte çalışacağını umduğunu dile getirdi.