Çin Dışişleri Bakanı, ABD'li Mevkidaşıyla Telefon Görüşmesi Yaptı

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde, Washington'a rekabet adına Çin'in temel çıkarlarına ve güvenliğine zarar vermemesi uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde, Washington'a rekabet adına Çin'in temel çıkarlarına ve güvenliğine zarar vermemesi uyarısında bulundu.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Gang, iki ülke arasında yüksek irtifa balonu krizi nedeniyle şubat ayında iptal ettiği Pekin ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Blinken ile karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştü.

Çin Gang, görüşmede Çin'in başta Tayvan olmak üzere temel sorunlar konusundaki tutumunu yineleyerek, "ABD'nin, rekabet adına Çin'in iç işlerine karışmaya, egemen güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye son vermesi gerektiğini" vurguladı.

Çin-ABD ilişkilerinde bu yılın başından beri yaşanan zorlukların sorumlusunun kendileri açısından açık olduğunu ifade eden Çin Gang, Washington'a farklılıkları etkin şekilde yönetip işbirliğini ve iletişimi teşvik ederek ikili ilişkileri yeniden sağlama ve istikrarlı bir doğrultuya sokmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Çin Gang, Çin'in ABD ile ilişkilerini, Devlet Başkanı Şi Cinping'in işaret ettiği karşılıklı saygı, barış içinde yaşama ve işbirliği ilkeleri temelinde gördüğünü, Washington'dan da iki ülke devlet başkanının geçen yıl Endonezya'daki G20 Zirvesi'nde vardığı konsensusa uygun somut adımlar atmasını ve taahhütlerine uymasını beklediklerini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Blinken'in "ABD-Çin ilişkilerinin sorumlu şekilde yönetilebilmesi, yanlış hesaplama ve çatışmadan kaçınılabilmesi için iletişim kanallarını açık tutmanın önemine dikkati çektiği" belirtildi.

Açıklamada, tarafların görüşmede ikili ve küresel sorunları ele aldığı, Blinken'in, ABD'nin gerek endişe kaynağı olan sorunlarda gerekse de potansiyel işbirliği alanlarında diplomatik kanallara başvurmayı sürdüreceğini vurguladığı kaydedildi.

Balon krizinden bu yana bakanlar arasındaki ilk görüşme

Görüşme, ABD ve Çin Dışişleri Bakanlarının yüksek irtifa balonu krizinden bu yana ilk doğrudan teması oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun Amerikan hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle şubatta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Kriz yüzünden diplomatik ilişkiler büyük ölçüde kesilirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, 10-11 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptıkları görüşmede ilişkileri yeniden kurma konusunda adım atmıştı.

Associated Press haber ajansı, adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, Blinken'in 18 Haziran'da Pekin'i ziyaret edeceğini, aralarında Devlet Başkanı Şi Cinping ve Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın olduğu yetkililerle görüşeceğini iddia etmişti.

Muhtemel ziyaret henüz iki tarafça da doğrulanmadı.