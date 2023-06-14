Çin Dışişleri Bakanı ABD'li mevkidaşına uyarıda bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile telefon görüşmesinde, Washington'a rekabet adına Çin'in temel çıkarlarına ve güvenliğine zarar vermemesi uyarısında bulundu. Ulusal basındaki haberlere göre, Çin Gang, iki ülke arasında yüksek irtifa balonunun sebep olduğu kriz nedeniyle iptal ettiği Pekin ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Blinken ile, muhatabının talebi üzerine telefonda görüştü.