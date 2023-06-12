Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong, Güney Kore Büyükelçisi ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong, Güney Kore Büyükelçisi Chung Jae-ho ile görüşerek, Güney Kore'nin Çin Büyükelçisi ile ana muhalefet partisi lideri arasındaki görüşmeye verdiği tepki konusunda hoşnutsuzluğunu iletti.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong, Pazar günü Güney Kore'nin Çin Büyükelçisi Chung Jae-ho ile bir araya geldi. Rong, Çin'in Güney Kore Büyükelçisi ile Güney Kore ana muhalefet partisi Demokratik Parti lideri Lee Jae-myung arasındaki görüşmeye Güney Kore'nin verdiği uygunsuz tepki konusunda hoşnutsuzluğunu iletti.

Görüşmede ciddi endişe ve memnuniyetsizliği dile getiren Nong, Çin'in Güney Kore ile mevcut ilişkilerine yönelik görüşleri konusunda detaylı açıklamalarda bulundu.

Nong, karşılıklı anlayışı artırmak, işbirliğini teşvik etmek ve Çin-Güney Kore ilişkilerini korumak ve ileri taşımak üzere Güney Kore'de her kesimden insanla temas ve iletişim kurmanın, büyükelçi Xing Haiming'in görevi olduğunu vurguladı.

Nong, "Güney Kore'nin Çin-Güney Kore ilişkilerindeki mevcut sorunlar üzerine kafa yorarak bunları ciddiye almasını, Çin ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bildirinin ruhuna samimiyetle riayet etmesini, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimi için olumlu yönde çaba göstermek üzere Çin'le birlikte çalışmasını umuyoruz" dedi.