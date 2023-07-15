Çin Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Taiwan Sorununda Dış Müdahaleyi Kabul Etmiyor

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Taiwan sorununun Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu ve dış güçlerin müdahalesinin kabul edilmeyeceğini söyledi. Wang, Taiwan'ın Çin topraklarının bir parçası olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumda bir konsensüs olduğunu belirtti.

CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Taiwan sorununun Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu ve bu konuda dış güçlerin hiçbir müdahalesinin kabul edilmeyeceğini söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı Cuma günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları toplantıları sırasında yaptı.

Taiwan'ın Çin topraklarının bir parçası olduğunu vurgulayan Wang, bunun tarihi bir gerçek, uluslararası toplumda bir konsensüs ve Taiwan Boğazı'ndaki gerçek statüko olduğunu kaydetti.

Wang, değişiklik düşüncesinin sadece Taiwan Demokratik İlerleme Partisi ve bu partinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" çabalarına göz yuman ve destek olan dış güçler tarafından getirildiğini belirtti.

Wang, Çin'in barışçıl yeniden birleşme için tüm samimiyetiyle en büyük çabayı göstermeye hazır olduğunu, ancak ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma azim ve kararlılığında hiçbir değişiklik olmadığını vurguladı.