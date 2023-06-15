Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin, İsviçre-Çin Derneği Onursal Başkanı Thomas Wagner ile Görüştü

Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin, İsviçre-Çin Derneği Onursal Başkanı ve Çin Hükümeti Dostluk Ödülü sahibi Thomas Wagner başkanlığındaki yurt dışından gelen heyetle bir araya geldi. Shen, Çin-İsviçre dostluğunun gelişmesine yaptıkları olumlu katkılardan dolayı Wagner ve İsviçre-Çin Derneği'nden övgüyle söz etti.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin, İsviçre-Çin Derneği Onursal Başkanı ve Çin Hükümeti Dostluk Ödülü sahibi Thomas Wagner başkanlığındaki yurt dışından gelen heyetle bir araya geldi.

Shen, Çin- İsviçre dostluğunun gelişmesine yaptıkları olumlu katkılardan dolayı Wagner ve İsviçre-Çin Derneği'nden övgüyle söz etti.

Shen, Çin- İsviçre işbirliğinde ortaklaşa geliştirilen "eşitlik, yenilikçilik ve karşılıklı fayda" ruhunun rehberliğinde iki tarafın Çin'in modernleşme hamlesinin yeni fırsatlarını değerlendireceğini ve Çin- İsviçre yenilikçi stratejik ortaklığı çerçevesinde halklar arası ve kültürel alışverişi teşvik edeceğini umduğunu söyledi.

Wagner, İsviçre-Çin Derneği'nin İsviçre ve Çin arasında ekonomik kalkınmayı, kültürel alışverişi ve yerel işbirliğini daha da ilerletmek için bir köprü görevi görmeye istekli olduğunu söyledi.