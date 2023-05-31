Çin Devlet Başkanı Şi, ulusal güvenlikte en kötü senaryoya hazır olun uyarısı yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin ulusal güvenlikte "zorlu ve karmaşık" sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, yetkililere "en kötü senaryoya hazır olun" mesajı verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin ulusal güvenlikte "zorlu ve karmaşık" sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, yetkililere "en kötü senaryoya hazır olun" mesajı verdi.

Xinhua'nun haberine göre, Şi, Çin Komünist Partisinin Ulusal Güvenlik Komisyonu toplantısında, ülkenin kendine yeterliliğe odaklanan yeni kalkınma modelini güvenceye alacak yeni bir güvenlik mimarisiyle modernize edilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in karşı karşıya olduğu ulusal güvenlik problemlerinin şiddetinin ve karmaşıklığının dramatik şekilde arttığının altını çizen Şi, güvenlik kurumları yetkililerine en kötü ve aşırı senaryolara hazır olmaları uyarısında bulundu.

Şi, ülkenin ulusal güvenlikte stratejik kendine güveni inşa etmesi, gücünün ve avantajlarının farkında olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En kötü ve aşırı senaryolara hazır olmalıyız. Sert rüzgarların, dalgalı suların ve tehlikeli fırtınaların sınamasına karşı koyabilmeliyiz. Ulusal güvenlik sistemimizi ve kapasitemizi, gerçek muharebelerle, pratik problemlerle başa çıkabilecek şekilde modernize etmek için daha fazla çaba göstermeliyiz."

Şi'nin uyarıları, Çin ile ABD arasındaki jeostratejik rekabetin ve bölgesel gerilimlerin arttığı, ekonomik ilişkilerde ve teknoloji alanında ulusal güvenlik kaygılarının öne çıktığı bir dönemin endişelerini yansıtıyor.

ABD'nin, son yıllarda telekomünikasyon ve çip üretimi gibi kilit sektörlerde ulusal güvenlik gerekçesiyle uyguladığı kısıtlamaların ardından Çin'in de benzer adımlar atmaya başladığı görülüyor.

Devlet Başkanı Şi, martta Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) 14. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen bir panelde, ABD'yi "Çin'in kalkınmasını bastırmaya çalışmakla" suçlamıştı.

ABD'nin çip alanında Çinli üreticilere getirdiği ihracat yasakları ve kısıtlamaların ardından Pekin yönetimi de 22 Mayıs'ta ABD'li mikroçip üreticisi Micron'un kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışını yasaklamıştı.

Öte yandan Çin güvenlik birimleri, son dönemde Capvision, Bain&Co. ve Mintz gibi ABD merkezli uluslararası denetim ve danışmanlık firmalarının ofislerine baskınlar düzenleyerek soruşturmalar yürütüyor.

Ulusal Güvenlik Komisyonu, ÇKP'nin geçen yıl ekimde düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nin ardından ilk kez toplandı. Kongre'de Şi, yeniden genel sekter seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşımıştı.

Şi'nin ilk kez devlet başkanı seçildiği 2013'te kurulan Ulusal Güvenlik Komisyonunda ÇKP Genel Sekreteri Şi'nin dışında, Daimi Komitesi üyeleri Başbakan Li Kıçiang, Ulusal Halk Kongresi Başkanı Cao Licı ve Birinci Sekreter ve ÇKP Genel Ofisi Direktörü Cai Çi yer alıyor.

Komisyon toplantılarına ordu, emniyet ve istihbarat kurumlarının yetkilileri de katılıyor.