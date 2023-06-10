Çin Devlet Başkanı Şi, Güney Afrika ile ortak çıkarları korumak için çalışmaya hazır

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika ile Çin'in gerçek çok taraflılığı benimseyerek gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını koruması gerektiğini bildirdi. İki lider ayrıca Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika ile Çin'in gerçek çok taraflılığı benimseyerek gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını koruması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştü.

Çin ve Güney Afrika'nın gelişmekte olan iki büyük ülke olarak ilişkisinin bu kategorideki ülkelerin ortak çıkarlarının korunması için stratejik önemde olduğunu vurgulayan Şi, "Çin, gerçek çok taraflılığı hayata geçirerek gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak ve uluslararası düzeni daha eşit ve adil hale getirmek için Güney Afrika ile çalışmaya hazırdır." dedi.

Şi, Güney Afrika'nın BRICS dönem başkanlığını desteklediğini, örgütün "Güney Afrika Yılı"nın iki ülke ilişkilerinin gelişmesi açısından yeni olanaklara kapı açtığını belirtti.

Çin'in Güney Afrika ilişkilerinin, Afrika ile dayanışma ve işbirliği açısından yol gösterici olduğunu ifade eden Şi, ikili ilişkilerin seviyesini yükselterek ortak geleceği paylaşan Çin-Güney Afrika topluluğu inşa etmek için hazır olduklarını kaydetti.

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa da iki ülkenin işbirliğinin Afrika kıtasının yararına olduğunun altını çizerek Çin ile yüksek düzeylik stratejik ortaklıktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ukrayna krizi

İki lider, görüşmede Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik önerilerini desteklediğini, ilgili tarafların en kısa zamanda müzakerelere dönmesini dilediğini belirterek Güney Afrika'nın da olduğu 6 Afrika ülkesinin liderlerinden oluşan barış heyetinin, krizi sonlandırmak için Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edeceğini kaydetti.

Çin lideri de tüm tarafların krizin diyalog yoluyla çözümü için uygun koşulları oluşturması gerektiğini altını çizerek Ramaphosa ve Afrika liderlerinin barış heyetini bu yönde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Şi, Ukrayna krizinin siyasi çözümü için görüşmeler yürütmek üzere Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'yi, Ukrayna ve Rusya diğer ülkelere göndermişti.

Özel Temsilci Li, 15-27 Nisan'da Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya, Belçika ve Rusya başkentlerinde temaslarda bulunmuştu.