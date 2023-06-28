Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Yeni Zelanda Başbakanı ile Görüşme Yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile Pekin'de yaptığı görüşmede iki ülkenin birbirini rakip değil ortak olarak görmesi gerektiğini belirtti. İki lider, Çin-Yeni Zelanda ilişkilerini güçlendirmek ve işbirliğini artırmak konusunda anlaştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile Pekin'de yaptığı görüşmede iki ülkenin birbirini rakip değil ortak olarak görmesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, bu yılın başında göreve gelen Hipkins'e Çin-Yeni Zelanda ilişkilerine verdiği önemi ve işbirliğini güçlendirmeye yaptığı vurguyu takdir ettiklerini belirtti.

Yeni Zelanda'ya 2014'te yaptığı ziyarette iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık" kurulmasına karar verildiğini, aradan geçen 10 yılda ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişim gösterdiğini ifade eden Şi, "Birbirimizi rakip değil ortak, tehdit değil fırsat olarak görmeyi sürdürmeliyiz." dedi.

Şi, iki ülkenin Çin-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) kapsamındaki işbirliğini güncelleyerek geliştirmesi ve ticaret ile yatırımlarda daha fazla liberalleşmeyi teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Hipkins de iki ülke arasındaki farkların ilişkileri tanımlamasını istemediklerini, karşılıklı saygı, anlayış, samimi iletişim ve etkileşimlerle farklılıklar arasında uyumu hedeflediklerini ifade etti.

Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, Çin'e ziyareti öncesinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yönelik "diktatör" yakıştırmasına katılmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hipkins, Biden'ın Şi'ye yönelik açıklamalarıyla ilgili gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtta, Biden'ın Şi'yi hedef alan "diktatör" imasına katılmadığını belirtmiş, "Hangi yönetim şekline sahip oldukları Çin halkını ilgilendiren bir sorundur." ifadesini kullanmıştı.