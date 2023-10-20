Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ile Kuşak ve Yol Forumu için Pekin'de bir araya geldi. İki lider, Çin-Sri Lanka ilişkilerini ve Kuşak ve Yol işbirliğini ele aldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sri Lanka Devlet Başkanı ile bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, Sri Lanka'nın Kuşak ve Yol Girişimi'ne ilk katılan ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, Çin'in Sri Lanka ile ilişkilere büyük önem verdiğini, karşılıklı siyasi güveni pekiştirerek yüksek nitelikli Kuşak ve Yol işbirliğini sürdürmeyi istediğini belirtti.

Çin'in, Sri Lanka'nın Hint Okyanusu'nda ticari bir merkez haline geldiğini görmekten memnun olduğunu ifade eden Şi, Kuşak ve Yol'un deniz ayağı olan 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu işbirliği çerçevesinde Kolombo Liman Kenti ve Hambantota Kapsamlı Kalkınma Planı projelerinin hayata geçirilmesine desteklediklerinin altını çizdi.

Şi, Çin'in Sri Lanka'nın stratejik özerkliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve ulusal onurunu korumasını önemsediğini, herhangi bir siyasi karşılık beklemeksizin yardımlarını ve sosyal projelere desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Sri Lanka'ya uluslararası ve bölgesel meselelerde eşgüdümü güçlendirme çağrısı yapan Şi, iki ülkenin, insan hakları sorunlarının siyasileştirilmesine, kamplar arası cepheleşmeye karşı çıkarak karşılıklı çıkarlarını ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını birlikte savunması gerektiğini ifade etti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Wickremesinghe de ülkesinin başından beri Kuşak ve Yol'un ve özellikle 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun ortak inşasını desteklediğini ve aktif şekilde katıldığını, girişimin Sri Lanka'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve bölgedeki etkisini artırmasına katkı sağladığını belirtti.

Sri Lanka'nın, modernleşme yolunda Çin'i önemli bir ortak olarak gördüğünü, kalkınma deneyiminden faydalanmak istediğini vurgulayan Wickremesinghe, Çinli şirketlerin ülkeye yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve uygun iş ortamını sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Wickremesinghe, Çin'in Hint Okyanusu'nun herkese açık olmasından yana olduğunu, Çin ile bölgesel sorunlarda işbirliğini güçlendirmeyi istediğini aktardı.