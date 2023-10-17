Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. İki lider, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin önemini vurguladı ve çeşitli anlaşmalar imzaladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, iki ülke arasındaki dostluğun uluslararası değişimlerin sınamasından geçerek uzun yıllardır bozulmadan sürdüğünü ve Çin ile Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğine örnek teşkil ettiğini belirtti.

İki ülkenin "Kuşak ve Yol" işbirliğiyle altyapı inşası ve sanayi kapasitesinde verimli sonuçlar aldığına dikkati çeken Şi, Macaristan-Sırbistan Demiryolu'nun inşasının ilerletilmesi, HBIS Smedelevo Çelik Fabrikası ve sanayi alanındaki diğer projelerin ekonomik, sosyal faydalarının artırılması ve dijital ekonomi, teknolojik inovasyon gibi potansiyel büyüme alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Dünyanın yüz yıldır görülmeyen büyük değişimlerden geçtiği bu dönemde tarafların Çin-Sırbistan ilişkisini uzun dönemli stratejik perspektiften görmesi, temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren konularda birbirini desteklemesi gerektiğine işaret eden Şi, Çin'in Sırbistan'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ve kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Vucic de, Çin'in Sırbistan'ı daima eşiti olarak gördüğünü ve zor zamanlarda kendilerine yerinde yardımlar yaptığına dikkati çekerek, bu destek ve işbirliğinin, Sırbistan'ın kalkınma ivmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra aralarında Kuşak ve Yol orta vadeli eylem planı, sanayi ve yatırım işbirliğine dair mutabakat zaptının olduğu işbirliği anlaşmaları imzalandı.