Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Görüşmede, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin 10. yılını, Özbekistan ile karşılıklı öğrenme, birbirini destekleme ve ulusal modernleşmenin kazanımlarını paylaşma ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlama fırsatı olarak gördüğünü belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmede, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin 10. yılını, Özbekistan ile karşılıklı öğrenme, birbirini destekleme ve ulusal modernleşmenin kazanımlarını paylaşma ve bu yolla bölgesel barış ile istikrara katkı sağlama fırsatı olarak gördüğünü belirtti.

Çin'in Özbekistan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumasını desteklediğini, hangi bahaneyle olursa olsun iç işlerine karışılmasına karşı çıktığını vurgulayan Şi, mayısta Şian'da gerçekleştirilen Çin-Orta Asya Zirvesi'ndeki mutabakat doğrultusunda 5 Orta Asya ülkesinin ortak kalkınmasına ve ulusal canlanmasına destek olacağını bildirdi.

Şi, Çin ve Özbekistan'ın Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında planlanan Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu projesinin yapımına en kısa zamanda başlanabilmesi için uygun koşulları yaratması gerektiğine dikkati çekerek, Özbekistan ile işbirliğini enerji, teknolojik inovasyon gibi potansiyel büyüme alanlarında geliştirmeyi istediklerini vurguladı.

Daha fazla Özbek öğrencinin Çin'de eğitim görmesini desteklediklerini ve bunun için daha çok burs imkanı sağlamaya hazır olduklarını anlatan Şi, iki ülke arasında kültür merkezleri ve mesleki eğitim atölyeleri kurulmasını, yoksullukla mücadele alanında işbirliği ve deneyim paylaşımı yapılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Çin'in Özbekistan'ın güvenilir işbirliği ortağı olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki dostluk, iyi komşuluk, karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilişkisinin tüm ülkelere örnek teşkil ettiğini belirtti.

Devlet Başkanı Şi'nin önerdiği Kuşak ve Yol Girişimi'nin açık ve kapsayıcı bir proje olduğunu, Özbekistan'ın başından beri girişimi desteklediğini ve aktif şekilde katıldığını aktaran Mirziyoyev, ülkesinin Çin'in yoksullukla mücadele deneyiminden yararlanmayı, "Kuşak ve Yol" kapsamında ekonomi, ticaret, yatırımlar, bağlantılılık, enerji, tarım ve kültür alanlarında işbirliğini artırmayı istediğini dile getirdi.